Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alican Uludağ tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan gazeteci Uludağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uludağ, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Uludağ'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla ilgili "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Uludağ, soruşturma kapsamında dün akşam Ankara'da gözaltına alınmıştı.

