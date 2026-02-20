BIST 13.840
Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı! Stüdyoda dikkat çeken anlar

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ramazan’a özel sohbetlerin yapıldığı programda gelen sorular dikkat çekerken, Hatipoğlu bir izleyicinin yönelttiği soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Stüdyodaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı! Stüdyoda dikkat çeken anlar

Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında bu kez gelen soruyla şaşkına döndü. Ramazan programında yöneltilen o soru karşısında kısa süreli duraksayan Hatipoğlu’nun yüz ifadesi ve verdiği yanıt izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı! Stüdyoda dikkat çeken anlar

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden gündeme gelmeye başladı.

Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı! Stüdyoda dikkat çeken anlar

Atv ekranlarında iftar ve sahur programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nihat Hatipoğlu programda dini soruları da yanıtlıyor.

Nihat Hatipoğlu 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı! Stüdyoda dikkat çeken anlar

Hatipoğlu'na bir izleyicisinden; 'Evlenmeden önce evlendiğim kişi yaşını sakladı. 40 yaşındaysa 30 yaşındayım demiş. Bu nikah geçerli midir?' diye bir soru yöneltildi.

