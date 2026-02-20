Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
6 hafta sahalardan uzak kalacak
Slovak savunmacı, mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.
Skriniar'ın 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.