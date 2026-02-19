Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Domuz eti sahnesi sonrası senarist değişikliği

DOMUZ ETİ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin yayınlanan son bölümünde, Mine Çayıroğlu’nun hayat verdiği "Tülin" karakterinin, Müslüman bir aile olan Fazilet ve yakınlarının katıldığı akşam yemeği sofrasına domuz eti hazırlatması dikkati çekti. Bu sahne, sosyal medyada izleyiciler tarafından eleştirildi.