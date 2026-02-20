BIST 13.781
DOLAR 43,84
EURO 51,62
ALTIN 7.075,12
HABER /  GÜNCEL

Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama

Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama

Hatay'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş "Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken uzman isimden tedirgin eden bir açıklama geldi.

"Süreç bitmiş değil"

Kırıkhan'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş şunları kaybetti:

"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Tat Gıda 2025'i 132 milyon lira net karla tamamladı
Tat Gıda 2025'i 132 milyon lira net karla tamamladı
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Bakan Gürlek'ten 'genel af' ve 'umut hakkı' açıklaması! Noktayı koydu
Bakan Gürlek'ten 'genel af' ve 'umut hakkı' açıklaması! Noktayı koydu
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı...
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı...
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Sabri Ülker Vakfı’ndan, “sahurda denge, iftarda ölçü” uyarısı
Sabri Ülker Vakfı’ndan, “sahurda denge, iftarda ölçü” uyarısı
Ciddi bir artış var! Enflasyonda umutlu tablo için Şimşek tarih verdi
Ciddi bir artış var! Enflasyonda umutlu tablo için Şimşek tarih verdi
48V hibrit teknolojisine sahip Opel Corsa ve Mokka Türkiye’de
48V hibrit teknolojisine sahip Opel Corsa ve Mokka Türkiye’de
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında açılan ırkçı pankarta gülünç ceza!
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında açılan ırkçı pankarta gülünç ceza!
Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında tüm sanıklar beraat etti
Eskişehir'de yeniden görülen "ihaleye fesat karıştırma" davasında tüm sanıklar beraat etti
Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! Okan Buruk sorusuna böyle cevap verdi
Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! Okan Buruk sorusuna böyle cevap verdi