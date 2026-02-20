Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması! Okan Buruk sorusuna böyle cevap verdi

Galatasaray Kulübü, mobilya markası Alfemo ile futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasına imza attı. İmza töreninde konuşan Özbek, gelecek seçimde aday olacağını açıkladı. Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik gelen soruya "Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bu kararlar Galatasaray'ın faydasına ve geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız.” şeklinde yanıtladı.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (Üst yönetici) Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya ile davetliler katıldı.

Başkan Dursun Özbek, yapılan iş birliğinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Galatasaray yalnızca sahadaki başarılarıyla değil, kurduğu değer ortaklıklarıyla ülkemizin güçlü markalarıyla yan yana yürüyerek büyüyen bir kulüp. Bizim için sponsorluk yalnızca bir logonun forma üzerinde yer alması değil, aynı vizyon ve aynı gelecek hedefleri paylaşmaktır. Sektöründe önemli bir yere sahip olan Alfemo ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere Galatasaray camiası olarak teşekkür ediyorum. Galatasaray kökleri asırlara dayanan bir kültürdür. Bu kültür, yenilikten korkmayan, ülkesini temsil eden bir anlayışı taşır. Alfemo'nun yaklaşımında da aynı ruhu görüyoruz. Bu iş birliğini, sadece ticari olarak değil, değer temelli bir ortaklık olarak görüyoruz. Farklı alanlarda birlikte çalıştığımız Zeren Group ile iş birliğimizi yeni bir boyuta taşımaktan da mutluluk duyuyoruz. Sporun farklı branşlarında kurulan bu bağların güçlü bir ekosistem oluşturduğuna da inanıyorum. Bu birlikteliğin her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Evet adayım"

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak başkanlık seçimine ve Abdullah Kavukcu'nun yönetim listesinde yer alıp almayacağıyla ilgili gelen soruyu Dursun Özbek şöyle yanıtladı, “Seçim için konuşmak için erken. Evet adayım. Arkadaşlarımla her şeyi istişare ediyoruz. Seçime de nasıl gireceğimizi açıklayacağız.”

Juventus galibiyeti

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus galibiyetiyle ilgili Özbek, “Bazı anlar, olaylar vardır ki insan hayatında tekrarı mümkün olmaz. Galatasaray-Juventus maçının sonucu insanların hayatında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan alanlar. Çok büyük bir mutluluk silsilesi oluştu. Muhteşem bir birliktelik vardı. Taraftar, camia, yönetim kurulu, oyuncusu... Galatasaray'ın başarısındaki kilit nokta da budur. Sevgi iklimini kulüp içinden eksik etmemiz lazım. Aynı ciddiyeti, aynı konsantrasyonu devam ettireceğiz. Bundan hiçbir şekilde vazgeçilmemelidir.” açıklamasında bulundu.

Okan Buruk'un sözleşmesi

Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili ise şunlar söyledi, “İdari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bu kararlar Galatasaray'ın faydasına ve geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız.”

Galatasaray altyapısında oynayan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Çağrı Balta'yla ilgili gelen soruyu Özbek şöyle yanıtladı, “Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum.”

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, toplantıda yaptığı açıklamada, "Güven ve destek için teşekkür ederiz. Aramıza katıldınız, mutluluk duyuyoruz. Bu birlikteliğin gelecek senelerde de büyüyerek devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren ise Galatasaray'da yönetimle yakın ilişkilerde olduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın imzalanmasından dolayı gurur duyuyoruz. Umarım anlaşma iki tarafa da şans getirir. Bu iş birliği inşallah hayırlara vesile olur." dedi.

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı'nın bu sezon iyi işler çıkardığını anlatan Mustafa Yiğit Zeren, "Avrupa'da inşallah çeyrek finale çıkacağız. Ligde Galatasaray'ın da üstündeyiz. Sporu sosyal sorumluluk olarak benimsedik. Biz Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Hatayspor'un da sponsoruyuz. Galatasaray gönlümüzde önemli yeri olan kıymetli bir takım. Bu iş birliğinin varlığı çok önemli. Sultanlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile rakibiz, umarım güzel bir maç olur." değerlendirmesinde bulundu.

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya da Galatasaray'a sezonun geri kalanında başarı dileğinde bulunarak, "Bu anlamlı iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Amacımız Alfemo'yu hem Türkiye'de hem globalde daha güçlü bir marka haline getirmek. Sahadaki başarısını güçlü bir kurumsal duruşla birleştiren Galatasaray ile yan yan gelmek bizi mutlu ediyor. Alfemo, Galatasaray'a yakışıyor. Bu birliktelik, ortak değerler etrafında şekillendi. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Kafamızda Galatasaray ile ilgili 3-4 proje var. Ciddi bir çalışma içindeyiz. Galatasaray logolu ürünlerimizi kısa sürede hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.