Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ikizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçede, 2 Şubat'ta Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ağır yaralanan Büşra Güney tedavi gördüğü hastanede can verdi.
Büşra Güney'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Aynı kazada Büşra Güney'in ikizi Kübra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak da hayatını kaybetmişti.