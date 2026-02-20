BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,72
ALTIN 7.107,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde ikizi ve 2 kuzeninin öldüğü kazada ağır yaralanan Büşra Güney, tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

İlçede, 2 Şubat'ta Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin Bekirde kavşağındaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ağır yaralanan Büşra Güney tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Büşra Güney'in 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Aynı kazada Büşra Güney'in ikizi Kübra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak da hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı
Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı
Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması
Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması
Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum
Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek