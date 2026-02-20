ABD’nin en büyük şirketi belli oldu

E-ticaret devi Amazon, 716,9 milyar dolarlık yıllık satışla 713,2 milyar dolarda kalan Walmart’ı geride bırakarak gelir bakımından ABD’nin en büyük şirketi oldu. Yaklaşık 17 yıldır zirvede bulunan Walmart’ın liderliği devralınırken, Amazon’un hızlı büyüme performansı dikkat çekti.

17 YILLIK ZİRVE DEĞİŞTİ

Neredeyse son 20 yıldır ABD’nin gelir bakımından en büyük şirketi konumunda bulunan Walmart, bu unvanını kaybetti. 31 Ocak’ta sona eren mali yılda Walmart’ın satışları 713,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Buna karşılık Amazon’un en son tamamlanan mali yılındaki satışları 716,9 milyar dolara ulaştı. Böylece Amazon, küçük bir farkla da olsa gelirde rakibini geride bıraktı.

Walmart, en büyük şirket unvanını 2001 yılında Exxon Mobil’den devralmıştı. 2009 yılına kadar iki şirket arasında el değiştiren zirve, 2009’dan bu yana kesintisiz biçimde Walmart’ın elindeydi.

GARAJDAN KÜRESEL DEVLİĞE

31 yıl önce Jeff Bezos tarafından bir garajda çevrim içi kitapçı olarak kurulan Amazon, yıllar içinde faaliyet alanını genişletti. Şirket; bulut bilişim, yapay zekâ, dijital eğlence ve çevrim içi perakende gibi farklı sektörlerde büyüyerek küresel ölçekte etkili bir teknoloji ve ticaret şirketine dönüştü.