BIST 13.840
DOLAR 43,85
EURO 51,62
ALTIN 7.111,58
HABER /  SPOR

Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması

Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü, "Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi" ifadesiyle anılan bir kişinin bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, 'Natura Dünyası Gençlerbirliği yöneticisi' ifadesiyle anılan şahsın, bahis operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu kişi, kulübümüzde halihazırda herhangi bir görevde bulunmamaktadır. İlgili şahıs, geçmiş dönemlerde yönetim kurulunda yer almış olup, bugün itibarıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde aktif bir yöneticilik sıfatı yoktur. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşmaması adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Kulübümüzün mevcut yönetimi ve kurumsal yapısı ile bahse konu olay arasında herhangi bir bağ bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ülke futbolunu bahis ve şike lekesinden arındıracak her türlü sürecin destekçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

İlgili Haberler
Futbolda bahis ve şike soruşturması! Kulüp yöneticilerine operasyon: 32 gözaltı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Resmen dalga geçti! Ece Erken'in başörtülü paylaşımı olay oldu...
Foto Galeri Resmen dalga geçti! Ece Erken'in başörtülü paylaşımı olay oldu... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada 18 sanığın yargılanması sürüyor
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada 18 sanığın yargılanması sürüyor
Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı