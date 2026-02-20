BIST 13.840
DOLAR 43,85
EURO 51,62
ALTIN 7.111,58
HABER /  SPOR

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp 2 grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Konyaspor’a konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı
Gençlerbirliği'nden "bahis" operasyonu açıklaması
Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
