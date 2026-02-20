Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Abone ol
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp 2 grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakada Konyaspor’a konuk olacak.