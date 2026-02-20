BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,72
ALTIN 7.107,42
HABER /  SPOR

Türkiye FIBA 2027 Avrupa elemeleri güç sıralamasında zirvede

Türkiye FIBA 2027 Avrupa elemeleri güç sıralamasında zirvede

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Abone ol

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaparak "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular." dedi.

Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dursun Özbek’ten sözleşme açıklaması! Okan Buruk için kritik süreç...
Dursun Özbek’ten sözleşme açıklaması! Okan Buruk için kritik süreç...
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı
Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov, göreve başladıktan 24 saat sonra istifa etti
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı