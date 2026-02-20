BIST 13.889
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek

Sadakataşı Derneği, ramazan ayı boyunca Gazze'nin birçok kentinde iftar sofrası kuracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan yardımları kapsamında El-Masri Mülteci Kampı'nda iftar verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler ve ezgiler okundu.

İftar organizasyonunda 1000 kişi oruçlarını açarken derneğin gönüllü ekipleri, buraya katılamayan 4 bin kişiye ise kumanya ulaştırdı.

Öte yandan Gazze'de, Han Yunus, Refah, Tel el-Sultan ve Deyr El Balah'ta her gün binlerce kişiye iftar dağıtılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bölgede bulunan gönüllüler aracılığıyla ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracaklarını, ekiplerin Gazze halkına düzenli olarak kumanya, zekat, fitre ve bayramlık dağıtacağını kaydetti.

