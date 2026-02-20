BIST 13.781
TikTok, Instagram, Facebook dahil 6 sosyal medya platformuna inceleme

Anadolu Ajansı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

