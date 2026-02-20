BIST 13.756
Bursa’da yağış ve kar erimesi taşkına neden oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağış ve kar erimesi sonrası debisi yükselen Çapraz Çayı taştı; Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapatılırken, bir kamyonet üzerinde mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağış ve kar sularının erimesi nedeniyle Çapraz Çayı’nın debisi yükseldi. Çayın taşması sonucu bazı yollar ile ekili tarım arazileri su altında kaldı. Taşkın nedeniyle Harmanlı kara yolu ve Harmanlı Köprüsü’nde ulaşım durduruldu.

İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi çevresinde bulunan Çapraz Çayı’nda son günlerde etkili olan yağmurun ardından su seviyesi yükseldi. Artan debi nedeniyle çay yatağından taşan sular, çevredeki tarım arazilerini etkiledi. Ekili alanların su altında kaldığı ve zarar gördüğü bildirildi.

YOL VE KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Taşkın nedeniyle ilçe merkezi ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sürücülere alternatif güzergâhlar gösterildi.

KAMYONET ÜZERİNDE MAHSUR KALDILAR

Su baskınının etkili olduğu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışmalarına AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan iki kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

