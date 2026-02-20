BIST 13.840
Arıkan’dan “Gazze Barış Kurulu” tepkisi: Türkiye yapı içinde yer almamalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze Barış Kurulu toplantısında alınan kararlara tepki göstererek Türkiye’nin bu yapı içinde yer almasının Filistin’in ilhakına meşruiyet kazandırmaması gerektiğini söyledi.

Mahmut Arıkan, kamuoyunda “Gazze Barış Kurulu” olarak anılan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıkan, kurulun meşruiyetine ve alınan kararlara yönelik eleştirilerde bulundu.

Arıkan açıklamasında, "Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde, ilk toplantısını yapan sözde ‘Gazze Barış Kurulu’ bir tiyatrodan ibarettir. Katili 'barış elçisi', işgalciyi 'güvenlik mağduru' gösteren hiçbir kurulun, hiçbir planın meşruiyeti yoktur" ifadelerini kullandı.

Toplantıda alınan kararları da değerlendiren Arıkan, ekonomik ve güvenlik başlıkları altında açıklanan adımların Filistin meselesini farklı bir çerçeveye taşıdığını savundu.

“GAZZE BİR TİCARET SAHASI DEĞİL”

Arıkan, "Toplantıda alınan 'ekonomik paket' ve 'güvenlik koridoru' kararları, Filistin’in bağımsızlık davasını bir gayrimenkul projesine indirgeme gafletidir. Gazze bir ticaret sahası değil, İslam dünyasının onurudur." dedi.

Açıklamasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımına da değinen Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Trump’ın 'hızlı çözüm' dediği şey, Filistin halkını topraksız, Kudüs’ü statüsüz bırakma planıdır. Bu masanın amacı Gazze’yi kurtarmak değil, işgalciyi bölgeye tamamen yerleştirmektir. Bu toplantının yapıldığı gün Siyonist İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak edeceğine dair açıklamalar yapması, Batı Şeria bölgesindeki kayıt dışı arazilerin İsrail adına tescilini öngören planı devreye sokması ise manidardır."

