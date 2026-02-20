BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,68
ALTIN 7.138,86
HABER /  GÜNCEL

TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

TRT 1'in popüler dizisi Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf ettikten sonra diziden çıkarıldı. Bu gelişme sonrası TRT'nin dijital platformu Tabii'deki Hacıoğlu'nun rol aldığı Rüzgarlı Pazar dizisinin sosyal medya hesaplarından tüm paylaşımları kaldırıldı.

Abone ol

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından projeden çıkarıldı. Gelişmenin ardından bir adım da TRT Tabii platformundan geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Hacıoğlu, soruşturma sürecinde test için örnek verdiktenhemen sonra test sonuçları açıklanmadan yasaklı madde kullandığını kabul etmişti.

Oyuncunun, TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisi kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Yapım ekibinin yeni başrol için arayışa başladığı ifade edildi.

RÜZGARLI PAZAR PAYLAŞIMLARI DA SİLİNDİ

Öte yandan TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanması planlanan Rüzgarlı Pazar dizisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çekimleri tamamlanan ve başrollerini İsmail Hacıoğlu ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizinin tanıtımına ilişkin tüm paylaşımlar platformun sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Henüz yayın tarihi açıklanmayan projeyle ilgili bu hamle, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. TRT ve Tabii cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran son noktayı koydu! Savaş açıklaması: ABD böyle bir talepte bulunmadı
İran son noktayı koydu! Savaş açıklaması: ABD böyle bir talepte bulunmadı
ABD Yüksek Mahkemesi Trump’ın gümrük vergilerini hukuka aykırı buldu
ABD Yüksek Mahkemesi Trump’ın gümrük vergilerini hukuka aykırı buldu
Türkiye FIBA 2027 Avrupa elemeleri güç sıralamasında zirvede
Türkiye FIBA 2027 Avrupa elemeleri güç sıralamasında zirvede
Dursun Özbek’ten sözleşme açıklaması! Okan Buruk için kritik süreç...
Dursun Özbek’ten sözleşme açıklaması! Okan Buruk için kritik süreç...
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması: Sanırım değerlendiriyorum
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e tepki: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu
ABD’nin en büyük şirketi belli oldu