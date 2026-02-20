BIST 13.934
Milyarderleri korkudan titreten 17 tehlike açıklandı

Küresel ekonomide yön veren isimler bu kez kazançlarıyla değil, kaygılarıyla gündemde. Servetleri milyar dolarla ifade edilen iş insanlarının hangi başlıklarda alarm verdiği ortaya çıktı. Uluslararası araştırma şirketlerinin hazırladığı kapsamlı rapor, dünyanın en zenginlerinin ortak endişe alanlarını mercek altına aldı.

UBS'nin 2025 Milyarder Hedefleri Raporu milyarderlerin en büyük korkularını ortaya çıkardı!

17 TEHLİKEDEN TİTRİYORLAR!

 Teknolojiden jeopolitiğe, finansal piyasalardan toplumsal dönüşümlere kadar geniş bir çerçevede yapılan değerlendirmede, milyarderlerin gelecek projeksiyonlarını etkileyen 17 kritik konu belirlendi.

 Liste, yalnızca ekonomik dengeleri değil, küresel sistemin kırılgan noktalarını da gözler önüne serdi.

İŞTE MİLYARDERLERİ KORKUDAN TİTRETEN 17 TEHLİKE!

DAHA YÜKSEK ENERJİ MALİYETLERİ

