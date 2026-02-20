Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği

Küresel oyun markası SEGA, yeni futbol menajerlik simülasyonu SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS'ta (SFCC) Türkiye'deki marka yüzü olarak teknik direktör Abdullah Avcı'yı seçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEGA, futbol menajerlik simülasyonu SFCC ile Türkiye pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türkiye'de 1,1 milyar dolar büyüklüğe ulaşan oyun pazarı, futbolun devasa ekonomisiyle dijital platformlarda birleşiyor. SEGA, SFCC ile bu iki dinamik sektörü bir araya getirerek yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda stratejik bir simülasyon deneyimi sunuyor.

'Football Manager' teknolojisinin veri temelli altyapısı üzerine inşa edilen oyun, kulüp yönetimi, finansal planlama ve transfer stratejileri gibi modülleriyle genç neslin dijital yetkinliklerini ve stratejik düşünme reflekslerini geliştiriyor.

SEGA, FOOTBALL CLUB CHAMPIONS ile futbolu küresel bir fenomen olmanın ötesine taşıyarak yerel deneyimleri merkeze alıyor. Bu stratejinin en önemli adımı olarak, teknik direktör Abdullah Avcı ile güçlerini birleştiren SEGA, oyunun teknik derinliğini Avcı'nın sahadaki analitik dehasıyla taçlandırıyor.

Kariyerine İstanbulspor'un efsanevi kaptanı olarak başlayan Abdullah Avcı, teknik direktörlük koltuğunda Türkiye U-17 Milli Takımı ile kazandığı Avrupa Şampiyonluğu ve Trabzonspor ile ulaştığı Süper Lig zaferi gibi pek çok tarihi başarıya imza attı. Türk futbolunda 'sistem, veri ve modern oyun anlayışı' denildiğinde akla gelen ilk isim olan Avcı, stratejik derinliğin dijital dünyadaki en güçlü temsilcisi konumunda yer alıyor.

SFCC'nin Türkiye elçisi olan Abdullah Avcı'nın sahadaki analitik vizyonu, oyunun sunduğu gerçekçi menajerlik deneyimiyle mükemmel bir sinerji oluşturuyor. Avcı'nın taktiksel disiplini, kendi kulüplerini zirveye taşımak isteyen oyuncular için en büyük ilham kaynağı olurken, SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS, bu işbirliğiyle strateji odaklı yapısını bir üst seviyeye taşıyor.

SEGA FCC, oyunculara kendi şehirlerinden bir takımı alıp dünya devine dönüştürme fırsatı tanırken gerçekçilik sunuyor. Multi-platform desteği sayesinde PC, mobil ve konsol üzerinden erişilebilen yapım, tamamen Türkçe dil desteğiyle Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Manchester City FC başta olmak üzere, FIFPRO, K League ve J.League lisanslarıyla 5 binden fazla gerçek futbolcuyu kadroya katma imkanı sağlayan oyun, profesyonel bir kulübün tüm süreçlerini kapsıyor. Oyuncular, transfer politikalarından altyapı planlamasına, bütçe yönetiminden uzun vadeli sportif kararlara kadar her adımda stratejik yeteneklerini test etme fırsatı buluyor.

Türkiye'de erişime yönelik güçlendirici teknik çözümleri devreye alan SEGA, bu süreçte geri bildirimleriyle katkı sunan oyunseverleri unutmuyor. Türkiye IP'sine sahip hesaplar için hazırlanan ve toplamda 30 bin GB (Altın) değerine ulaşan üç aşamalı ödül programı şu kapsamda uygulanıyor:

Oyuna 22 Ocak itibarıyla katılan ve 17 Şubat saat 13.59'a kadar hesap oluşturan oyuncular, 17 Şubat'ta gerçekleştirilen bakım ve teknik güncelleme süreciyle ilk etapta 10 bin GB ödül kazanıyor. 23 Şubat gece yarısına kadar hesap oluşturan oyuncular için ikinci etap 10 bin GB dağıtımı 24 Şubat itibarıyla gerçekleştiriliyor. Programın son aşamasında ise 3 Mart gece yarısına kadar hesap açan oyunculara 4 Mart tarihinde üçüncü etap 10 bin GB iletiliyor. Erken dönemde hesap oluşturan oyuncular, üç dağıtımın tamamından faydalanarak toplamda 30 bin GB oyun içi avantaj elde edebiliyor.