KVKK’dan 6 sosyal medya platformuna resen inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskler ve kişisel verilerinin işlenme süreçleriyle ilgili olarak TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında resen inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına yönelik bir adım attı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, incelemenin “çocukların yüksek yararı” ilkesi çerçevesinde başlatıldığı belirtildi.

ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİ MERCEK ALTINDA

Açıklamada, çocukların dijital platformlarda karşı karşıya kalabileceği potansiyel risklere dikkat çekilerek, sosyal medya şirketlerinin veri işleme süreçlerinin inceleneceği bildirildi.

Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir."

HANGİ PLATFORMLAR İNCELENECEK?

Resen inceleme başlatılan platformlar şöyle sıralandı:

TikTok

Instagram

Facebook

YouTube

X

Discord

İnceleme kapsamında, söz konusu platformlarda çocuklara ait kişisel verilerin hangi yöntemlerle işlendiği, veri güvenliğine ilişkin ne tür önlemler alındığı ve mevcut uygulamaların mevzuata uygunluğu değerlendirilecek.