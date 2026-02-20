BIST 13.756
DOLAR 43,84
EURO 51,63
ALTIN 7.081,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa 11 ve 2 yaşlarındaki 2 kardeş öldü

Şanlıurfa 11 ve 2 yaşlarındaki 2 kardeş öldü

Şanlıurfa'da inşaat alanında oynayan 2 çocuk, üzerlerine demir profil düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Koçören Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir inşaat alanında oyun oynayan Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ve Ahmet Şeriy'in (2) üzerine demir profil düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocukların cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da konuştu: "41 milyar dolardan 241 milyar dolara..."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Malatya'da konuştu: "41 milyar dolardan 241 milyar dolara..."
Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama
Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama
Tat Gıda 2025'i 132 milyon lira net karla tamamladı
Tat Gıda 2025'i 132 milyon lira net karla tamamladı
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber
Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Adana'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların kurası çekildi
Bakan Gürlek'ten 'genel af' ve 'umut hakkı' açıklaması! Noktayı koydu
Bakan Gürlek'ten 'genel af' ve 'umut hakkı' açıklaması! Noktayı koydu
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı...
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı...
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Sabri Ülker Vakfı’ndan, “sahurda denge, iftarda ölçü” uyarısı
Sabri Ülker Vakfı’ndan, “sahurda denge, iftarda ölçü” uyarısı
Ciddi bir artış var! Enflasyonda umutlu tablo için Şimşek tarih verdi
Ciddi bir artış var! Enflasyonda umutlu tablo için Şimşek tarih verdi
48V hibrit teknolojisine sahip Opel Corsa ve Mokka Türkiye’de
48V hibrit teknolojisine sahip Opel Corsa ve Mokka Türkiye’de
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında açılan ırkçı pankarta gülünç ceza!
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında açılan ırkçı pankarta gülünç ceza!