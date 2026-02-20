BIST 13.826
DOLAR 43,85
EURO 51,62
ALTIN 7.108,84

Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı

|
Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı

İsrail'in ateşkesi kabul ederek Gazze'den çekilmeye başlamasıyla yıkım ortaya çıkarken, Ramazan'ın ilk gününde Gazzeliler zorlu şartlara rağmen hem sahura korkusuz kalktı hem de pazar yerlerinde alışveriş yaptı; pazarda görülen Coca-Cola kolileri ise dikkat çekti.

Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı - Resim: 1

İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmesinin ardından bölgeden çekilmeye başladığı bildirildi. İsrail ordusunun geri çekilmesiyle birlikte geride kalan ağır yıkım da gözler önüne serildi.

15
Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı - Resim: 2

"BOMBASIZ" İLK SAHUR

Saldırıların gölgesinde aylar geçiren Gazze'de, Ramazan ayının gelişiyle birlikte dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Tüm zorluklara rağmen caddeler ışıklarla süslendi. Gazzeliler, uzun süre sonra ilk kez bombaların korkusu olmadan sahura kalktı.

25
Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı - Resim: 3

HAN YUNUS'TA PAZAR YOĞUNLUĞU
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde alışveriş yapmak için pazar yerlerine akın etti. İsrail saldırıları ve süren abluka nedeniyle ağırlaşan yaşam koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen halk, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

PAZARDA COCA-COLA KOLİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kurulan pazar yerinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, çok sayıda Coca-Cola kolisinin istiflenmiş halde satışa sunulduğu görüldü. 

35
Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı - Resim: 4

Türkiye'de uzun süredir İsrail'e yönelik boykot kampanyalarının odağında yer alan markanın ürünlerinin pazarda bulunması dikkat çekti.

45