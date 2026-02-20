Gazze'de Ramazan hareketliliği! Pazarda görülen o kutular şaşkınlık yarattı

HAN YUNUS'TA PAZAR YOĞUNLUĞU

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününde alışveriş yapmak için pazar yerlerine akın etti. İsrail saldırıları ve süren abluka nedeniyle ağırlaşan yaşam koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen halk, temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

PAZARDA COCA-COLA KOLİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kurulan pazar yerinde Anadolu Ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, çok sayıda Coca-Cola kolisinin istiflenmiş halde satışa sunulduğu görüldü.