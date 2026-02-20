BIST 13.826
Yaşlı çift evlerinde korkunç halde bulundu! Ekipler hareketlerinden şüphelendi ve...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 8 Şubat'ta evlerinde bıçaklanmış şekilde ölü bulunan Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çifti olayına ilişkin çalışması sürüyor.

Ekipler bu kapsamda güvenlik kameraları ve güzergahları inceledi. Suç aletinin atılmış olabileceği ihtimaline karşı da sokaklarda dedektörle arama yapıldı.

Polis, olay gecesi eve yakın bölgede yaya olan H.A'nın hareketlerinden şüphelendi. Yabancı uyruklu H.A'yı Efeler Mahallesi'nde yakalayan polis, şüphelinin Kemer Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

