BIST 13.889
DOLAR 43,84
EURO 51,62
ALTIN 7.089,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza

Kartal'da seyir halindeyken eliyle otomobilin aynasını kırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 5 bin 211 lira para cezası verildi.

Abone ol

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı.

Yolda seyir halindeyken otomobilin yanına yanaşan motosiklet sürücüsünün eliyle aynayı kırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Kimliği tespit edilen sürücü Ö.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "iki şeridi birden kullanmak", "motosikleti iki elle sürmemek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 5 bin 211 lira para cezası uygulandı.

Hakkında "mala zarar verme suçundan" adli işlem başlatılan sürücü, emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
KVKK’dan 6 sosyal medya platformuna resen inceleme
KVKK’dan 6 sosyal medya platformuna resen inceleme
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
TikTok, Instagram, Facebook dahil 6 sosyal medya platformuna inceleme
TikTok, Instagram, Facebook dahil 6 sosyal medya platformuna inceleme
Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Buca Belediyesi'nde kriz sürüyor memurlar eylem yaptı
Buca Belediyesi'nde kriz sürüyor memurlar eylem yaptı
Bursa’da yağış ve kar erimesi taşkına neden oldu
Bursa’da yağış ve kar erimesi taşkına neden oldu