BIST 13.840
DOLAR 43,85
EURO 51,62
ALTIN 7.111,58
HABER /  GÜNCEL

Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum

Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, İmralı'daki son görüşmede Abdullah Öcalan'ın kendilerine ilettiği talebi açıkladı. Pervin Buldan Abdullah Öcalan'ın "Benim basın mensuplarıyla bir röportaj yapma, bir basın toplantısı yapma gibi bir talebim var. Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum" dediğini belirtti.

Abone ol

Pervin Buldan, Yeni Özgür Politika'dan Gülcan Dereli'nin sorularını yanıtladı. İmralı'daki son görüşmeye değinen Buldan, Öcalan'ın sağlıklı ve güçlü olduğunu belirterek "Büyük bir heyecan ve motivasyonla sürecin ilerlemesi için çaba sarf ediyor" bilgisini verdi.

ÖCALAN BASIN TALEBİ
"Yasal düzenlemeler artık hayata geçme aşamasına geldi" ifadelerini kullanan Buldan, görüşmede kendilerine dile getirdiği talepleri aktardı:

-"Birkaç gazetecinin soru gönderip onları cevaplaması talebi vardı. Biz bunu ilettiğimiz zaman böyle bir yöntemi doğru bulmadığını söyledi. Esas mesele biraz şurada tıkanıyor dedi.

-Yani benim basın mensuplarıyla bir röportaj yapma, bir basın toplantısı yapma gibi bir talebim var. Böyle bir hakkımın olduğunu da düşünüyorum diye belirtti.

-Dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelmeyi çok önemsiyor. Süreci başından sonuna kadar kendileriyle paylaşmayı çok önemsiyor. Bunu bu sefer de söyledi.

-Bir gazeteci ekibiyle oturup konuşmak, onlarla süreci tartışmak ve onlara röportaj vermek gibi bir niyetinin olduğunu ifade etti.

-Bunun tabii biz de takipçisi olacağız ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ama henüz böyle bir şey yok. Bunu hayata geçirmek için tabii biz de çaba sarf edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Bozcaada feribot hattında 2 sefer fırtına nedeniyle iptal
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Akbank ve KGF'den tarımsal üretime finansman desteği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada 18 sanığın yargılanması sürüyor
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada 18 sanığın yargılanması sürüyor
Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı