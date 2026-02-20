Abdullah Öcalan talebini açıkladı: Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, İmralı'daki son görüşmede Abdullah Öcalan'ın kendilerine ilettiği talebi açıkladı. Pervin Buldan Abdullah Öcalan'ın "Benim basın mensuplarıyla bir röportaj yapma, bir basın toplantısı yapma gibi bir talebim var. Böyle bir hakkımın olduğunu düşünüyorum" dediğini belirtti.

Abone ol

Pervin Buldan, Yeni Özgür Politika'dan Gülcan Dereli'nin sorularını yanıtladı. İmralı'daki son görüşmeye değinen Buldan, Öcalan'ın sağlıklı ve güçlü olduğunu belirterek "Büyük bir heyecan ve motivasyonla sürecin ilerlemesi için çaba sarf ediyor" bilgisini verdi.

ÖCALAN BASIN TALEBİ

"Yasal düzenlemeler artık hayata geçme aşamasına geldi" ifadelerini kullanan Buldan, görüşmede kendilerine dile getirdiği talepleri aktardı:

-"Birkaç gazetecinin soru gönderip onları cevaplaması talebi vardı. Biz bunu ilettiğimiz zaman böyle bir yöntemi doğru bulmadığını söyledi. Esas mesele biraz şurada tıkanıyor dedi.

-Yani benim basın mensuplarıyla bir röportaj yapma, bir basın toplantısı yapma gibi bir talebim var. Böyle bir hakkımın olduğunu da düşünüyorum diye belirtti.

-Dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelmeyi çok önemsiyor. Süreci başından sonuna kadar kendileriyle paylaşmayı çok önemsiyor. Bunu bu sefer de söyledi.

-Bir gazeteci ekibiyle oturup konuşmak, onlarla süreci tartışmak ve onlara röportaj vermek gibi bir niyetinin olduğunu ifade etti.

-Bunun tabii biz de takipçisi olacağız ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Ama henüz böyle bir şey yok. Bunu hayata geçirmek için tabii biz de çaba sarf edeceğiz."