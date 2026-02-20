Rus bombardıman uçakları, Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus bombardıman uçaklarının Bering Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MC" tipi Rus bombardıman uçaklarının, Bering Denizi'nde uluslararası sular üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçuşun 14 saatten fazla sürdüğü aktarılan açıklamada, bu uçaklara "Su-35C" ve "Su-30CM" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak "Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti." ifadesi kullanıldı.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde düzenli olarak uçuş yaptığına işaret edilen açıklamada, tüm uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı belirtildi.