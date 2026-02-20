BIST 13.756
Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı...

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı...

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

R.İ. yönetimindeki 74 AAV 233 plakalı ıhlamur yüklü kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi girişindeki kavşakta C.K. idaresindeki traktörle çarpıştıktan sonra devrildi.

E.B'nin kullandığı 38 EJ 007 plakalı otomobil de devrilen kamyonete çarparak durdu.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile kamyonette bulunan S.K. yaralandı.

Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

