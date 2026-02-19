İngiltere'den sosyal medya için flaş karar! 48 saat içinde...

İngiltere hükümeti, kadın ve kız çocuklarını korumak amacıyla teknoloji platformlarına, rızasız paylaşılan mahrem görüntüleri bildirimden itibaren 48 saat içinde kaldırma zorunluluğu getirmeyi planladığını açıkladı.

Abone ol

İngiltere hükümeti, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla teknoloji platformlarının, kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntüleri 48 saat içinde kaldırmasını zorunlu hale getirecek yasa değişikliği planını açıkladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kadın ve kız çocuklarının korunması amacıyla planlanan yeni yasa değişikliğine uymayan platformların, şirket gelirlerinin yüzde 10'una kadar idari para cezası veya ülkedeki hizmetlerinin engellenmesi yaptırımıyla karşılaşabileceği bildirildi.

48 SAATTE SİLMEK ZORUNDA OLACAKLAR

Açıklamada, planlanan değişiklik kapsamında teknoloji şirketlerinin, kişinin rızası olmadan paylaşılan mahrem görüntüleri kaldırma talebinin ardından 48 saat içinde silmekle yükümlü olacağı belirtildi.

Hükümetin mağdurların kaldırılmasını istediği görüntü hakkında yalnızca bir kez bildirimde bulunmalarını sağlamak istediği aktarılan açıklamada, "Bu, bir görüntü bildirildiğinde, birden fazla platformdan tek seferde kaldırılacağı ve bundan sonra her yeni yüklemede otomatik olarak silineceği anlamına gelir." ifadesi kullanıldı.

ERİŞİM ENGELİ KLAVUZU

Açıklamada, İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisinin (Ofcom) kişinin rızası olmadan paylaşılan "mahrem" görüntülerin, çocuklara yönelik cinsel istismar ve terörizm içerikli görüntülerle aynı ciddiyetle ele alınması ve yeniden yayınlanmaya çalışıldığında otomatik olarak kaldırılması için planları değerlendirdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, internet sağlayıcılarına bu tür görüntüleri barındıran sitelere erişimi nasıl engellemeleri gerektiği konusunda yardımcı olacak kılavuz yayınlanacağı belirtildi.

Son yıllarda mahrem görüntülerin tehdit, korkutma ve üzüntü vermek için kullanıldığı ve bunun "endişe verici" olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın mağdurların "bir görüntü kaldırılsa bile başka yerde tekrar yayınlanacağı korkusunu" sona erdirmede kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Starmer, çevrim içi dünyanın "21. yüzyılda kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin ön cephesi" olduğunu kaydederek, "Bu nedenle hükümetim, sohbet robotlarına ve çıplaklaştırma araçlarına karşı acil önlem alıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall da internetin kadın ve kız çocukları için kendilerini güvende hissedebileceği yer olması gerektiğine işaret ederek, "Hiçbir kadın, bir fotoğrafın kaldırılması için günlerce platform platform beklemek zorunda kalmamalı." değerlendirmesini yaptı.