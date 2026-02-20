BIST 13.934
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

|
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı. Nijeryalı golcü, sağ dizinde bulunan ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Resim: 2

OSİMHEN KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. 

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Resim: 3

Yoğun fikstür ve yaklaşan diğer kritik maçlar düşünülerek yıldız oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirilmesine karar verildi.

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi - Resim: 4

GALATASARAY'IN KONYA KAFİLESİ
Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, 

