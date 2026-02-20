Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak olan lider Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı. Nijeryalı golcü, sağ dizinde bulunan ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
OSİMHEN KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.
Yoğun fikstür ve yaklaşan diğer kritik maçlar düşünülerek yıldız oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirilmesine karar verildi.
GALATASARAY'IN KONYA KAFİLESİ
Konya'ya giden kafilede şu futbolcular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara,