Dursun Özbek’ten sözleşme açıklaması! Okan Buruk için kritik süreç...

Galatasaray’da 2022-2023 sezonu başında göreve gelen Okan Buruk, 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da bitecek olan Buruk için konuşan Dursun Özbek, kararın sezon sonunda kulübün menfaatine göre verileceğini söyledi.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

30 Haziran 2026'da Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un geleceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, “İdari kararlar. Sezon devam ediyor. Bu kararların alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bu kararlar Galatasaray'ın faydasına ve geleceğine yönelik alınır. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız.” dedi.