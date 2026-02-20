ABD Adalet Bakanlığı’na Trump’ın pankartı asıldı

ABD Adalet Bakanlığı'nın Washington'daki tarihi binasına "Make America Safe Again" sloganlı büyük bir Trump posteri asıldı. Bu adım, Trump'ın kurum üzerindeki hakimiyetinin sembolü olarak görülürken, Amerikan medyası DOJ'un siyasetten bağımsız kültüründeki aşınmayı vurguladı. Benzer pankartlar Çalışma ve Tarım Bakanlıklarında da yer alıyor.

Washington’daki ABD Adalet Bakanlığı binasının dış cephesine Başkan Donald Trump’ın yüzünün yer aldığı büyük bir pankart asıldı. Pankartta, yönetimin yasa dışı göç ve şiddet suçlarına karşı sert önlemlerini öne çıkarmak için kullanılan slogan “Make America Safe Again” yazıyor.

Uzmanlar, bu sürecin geleneksel olarak bağımsız kabul edilen devlet kurumları ile siyasi iktidar arasındaki sınırları belirsizleştirdiğini savunuyor.

Trump yönetimi daha önce Çalışma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve ABD Barış Enstitüsü binalarına da Trump görselleri yerleştirmişti.

Beyaz Saray, Trump’ın pankartı ile ilgili soruları Adalet Bakanlığı’na yönlendirdi. Bakanlık ise ilk etapta yorum yapmadı. NBC News’e konuşan bir DOJ sözcüsü, kurumun “Başkan Trump’ın talimatıyla Amerika’yı yeniden güvenli hale getirmek için yürütülen tarihi çalışmaları kutlamaktan gurur duyduğunu” söyledi.

Trump’ın Adalet Bakanlığı ile ilişkisi son yıllarda ciddi gerilimlere sahne olmuştu. 2023’te dönemin özel yetkili savcısı Jack Smith, Trump hakkında iki ayrı iddianame hazırlamıştı. Bunlardan biri görev süresi sonrası gizli belgeleri yasadışı şekilde elinde bulundurduğu, diğeri ise 2020 başkanlık seçim sonuçlarını tersine çevirmeye yönelik girişim iddialarıydı.

Trump, 2020 seçimlerini kazandığını öne sürmüş, destekçileri 6 Ocak 2021’de Kongre binasını basarak seçim sonuçlarının onaylanmasını engellemeye çalışmıştı.

Trump ikinci kez göreve başladıktan sonra, 6 Ocak olaylarına karışan çok sayıda kişiyi affetmişti.

2024 seçimlerini kazanmasının ardından, Adalet Bakanlığı’nın görevdeki bir başkanı yargılamaya yönelik politikası gerekçe gösterilerek davalar düşürüldü. Özel savcı Jack Smith ise Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden günler önce görevinden ayrıldı.

Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı’nda daha önce kendisi hakkında yürütülen soruşturmalarda görev alan birçok yetkiliyi görevden uzaklaştırdığı ya da işine son verdiği bildiriliyor.

Adalet Bakanlığı binasına asılan pankart, Trump’ın federal kurumlar üzerindeki sembolik ve kurumsal etkisini genişletme hamlesinin son örneği olarak değerlendiriliyor.