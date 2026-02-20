Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş reddettiğine bin pişman oldu 'aptallık oldu'

Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, geçmişte yapılan milletvekilliği teklifini reddettiği için bin pişman. Meral Akşener'in kendisine seçilebileceği bir yerden milletvekilliği önerdiğini açıklayan Ayşe Ateş, "Kocamın kanı üzerinden siyaset mi yapacağım diye düşünmüştüm ama çok pişman oldum" diyerek siyasete atılacağını açıkladı.

ANKARA'da 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MedyascopeTV'de Göksel Göksu'nun sorularını yanıtladı. Ayşe Ateş, kendisine gelen milletvekili tekliflerini reddettiğini ama artık siyasete girme kararı aldığını açıkladı.

2 PARTİDEN TEKLİF ALMIŞ

Ayşe Ateş, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine seçilebileceği yerlerden milletvekilliği teklif ettiğini açıkladı.

ÇOK PİŞMAN OLDU

İki partiden gelen milletvekili teklifini kabul etmediğini belirten Ayşe Ateş, kararından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

APTALLIK ETMİŞ OLDUM

Ayşe Ateş artık teklifleri kabul edeceğini belirterek şunları söyledi: