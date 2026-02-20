BIST 13.791
Özgür Özel'den İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili Erdoğan'a sert sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "adaylık" tartışmalarıyla ilgili "Ekrem Başkan'ın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil" dedi. Özel, İmamoğlu hakkında verilmeyen cezaevi görüşme izinleriyle ilgili "İzin vermiyorlarsa, tepelerine bineriz" ifadelerini kullandı.

Nefes gazetesine konuşan Özel, 2 Mart'ta "350 kişilik kadroyu" ve "öne çıkan 20 vaadi" açıklayacaklarını belirterek, "Bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözümleri nasıl üreteceğimizi anlatan bir sunumla Türkiye'nin karşısına çıkacağız" dedi. 

"Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasındayız, gerekirse 1000 günlük kampanya yaparız demiştik" diye konuştu.

İmamoğlu'yla görüşme izni: "Tepelerine bineriz"

Özel, Akın Gürlek'in yeni Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından cezaevi görüş izinlerine ilişkin, "Ekrem Başkan'la hemen her hafta görüşüyoruz. Bu hafta görüşemedik; benim başvurum yoktu. Ancak başvuru yapanlara da izin çıkmamış. Bu işin 2-3 gün mazereti olur. Ama Ekrem Başkan'la görüşmeye izin vermiyorlarsa, tepelerine bineriz. O izni verecek, vermeme gibi bir durumu yok" ifadelerini kullandı.

Mitingler: Eyüpsultan, Kadıköy veya Üsküdar; "operasyon olan bir ilçe"

Özel, devam ettikleri seçim süresinde İstanbul'un üç seçim bölgesinde mitingler düzenleneceğini söyledi. İkinci bölge için Eyüpsultan'ı, birinci bölge için Kadıköy veya Üsküdar'ı işaret eden Özel, üçüncü bölge için "operasyon olan bir ilçe olabilir" ifadesini kullandı. Özel, "19 Mart'ta Saraçhane'de miting olacak" dedi.

"Bu iktidarla bir anayasa yapmaya niyetimiz yok"

Özel, "Bu iktidarla bir anayasa yapmaya niyetimiz yok" dedi. "Anayasa değişikliği diye neyi getirecekler, gerçek niyetleri ne bunları görmek lazım" ifadesini kullanan Özel, CHP'nin dâhil edilmediği, masada olmadığı bir anayasa değişikliği sürecinin baş aktörü gibi davranılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

1 Mart tezkeresi ve İran değerlendirmesi

Özel, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri ve savaş ihtimali üzerinden "1 Mart tezkeresini unutmamak lazım"dedi. Erdoğan'a ilişkin olarak, "Amerika'ya 1 Mart tezkeresini taahhüt etmiş birinden, Erdoğan'dan bahsediyoruz" ifadesini kullanan Özel, "Erdoğan Irak'taki pazarlığın benzerini ABD ile yaparsa, burada Bahçeli'nin tutumu da çok belirleyici olacak" dedi.

"A, B, C, Z planım İmamoğlu"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının sürdüğünü belirterek, "Benim ‘A, B, C, Z planım İmamoğlu' dememin sebebi bu. İçeride de olsa adayımız Ekrem Başkandır, yeter ki diploması dönsün" dedi.

Özel, İBB seçimi iptal edilince Fatih'te "rutin esnaf ziyareti" yaptığını belirterek, yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı: "Burada 40 sene bulgur tarttım, fasulye tarttım. Dengeye geldi mi bir avuç daha atarım, müşteriye hak geçmesin diye. Ben 30 senedir Tayyip Bey'e oy veriyorum. Kimi derse ona vermeye devam edeceğim. Ama bu seferlik Ekrem'e vereceğim. Çünkü hak geçti oğlum. Ben kul hakkı yemem."

Özel, "Tekrar eden İstanbul seçiminde 13 bin farkı 806 bine çıkaran şey Anadolu irfanı denilen şey. Ekrem Başkan'ın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil" ifadesini kullandı.

