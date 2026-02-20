Gıda devinde deprem! 16 bin kişi kapının önüne konuluyor

Nestlé, yeniden yapılanma hamlesi kapsamında kapsamlı bir küçülmeye gidiyor. Operasyonel yapısını sadeleştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen dünya devi, sert maliyet yönetimi programı doğrultusunda 16 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Şirketin bu adımı küresel çapta büyük yankı uyandırdı.

Nestlé, operasyonel yapısını sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla kapsamlı bir küçülme ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu. Dünya çapında yankı uyandıran bu kararın şirketin küresel operasyonlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

KAPSAMLI STRATEJİK DÖNÜŞÜM OPERASYONU

Nestle'den yapılan açıklamaya göre, operasyonel yapısını sadeleştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedefleyen şirket, yeni Üst Yöneticisi (CEO) Philipp Navratil yönetiminde kapsamlı bir stratejik dönüşüm operasyonu başlattı.

Kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorileri, ana iş kolları olarak belirlendi. Geçen ekim ayında göreve başlayan Navratil, pazarlama ve inovasyon yatırımlarını finanse etmek amacıyla sert bir maliyet yönetimi programı yürütüyor.

16 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Gelecek iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan 16 bin kişilik işten çıkarma, şirketin yaklaşık 280 bin kişilik toplam iş gücünün yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bu hamleyle 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedeflenirken şirket, bu hedefin yüzde 20'sine halihazırda ulaşıldığını bildirdi.

NET KAR YÜZDE 17 ERİDİ

Nestle, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını da açıkladı. Buna göre, şirketin satışları geçen yıl yüzde 2 düşerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (116 milyar dolar) indi. Analistlerin beklentisi 89,83 milyar İsviçre frangı yönündeydi. Şirketin net karı ise yüzde 17 azalarak 9,03 milyar İsviçre frangına geriledi. Nestle'nin, kur etkisi ve satın almalar dışında kalan organik satışları geçen yıl yüzde 3,5 arttı. Analistler, organik büyümenin yüzde 3,38 artmasını bekliyordu.

DONDURMA İŞ KOLU DEVREDİLECEK

Öte yandan, stratejik odaklanma planı çerçevesinde Nestle, dondurma iş kolunun kalan varlıklarını Froneri'ye devretmek üzere ileri düzey görüşmelerini sürdürüyor.