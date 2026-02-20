Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı

Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenli ve insan odaklı kullanımına yönelik kurumsal yaklaşımını belirleyen "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilkelerle yapay zeka yalnızca teknolojik bir yetkinlik değil, güven, sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde tasarlanan stratejik bir dönüşüm alanı olarak konumlandırılıyor.

Yapı Kredi'nin köklü sorumlu bankacılık anlayışının uzantısı niteliğindeki ilkeler, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik, veri gizliliği ve güvenliği gibi değerleri merkeze alıyor. Bu çerçevede banka, yapay zeka uygulamalarını bugünün operasyonel ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin toplumsal beklentilerine yanıt verecek bir perspektifle tasarlamayı amaçlıyor.

Yayımlanan ilkeler, yapay zeka sistemlerinin fikir aşamasından geliştirmeye, kullanımdan devreden çıkarılmaya kadar tüm yaşam döngüsünü kapsıyor.

Olası risklerin ve etik ihlallerin önüne geçmek amacıyla proaktif bir yaklaşımın benimsendiği ilkelerde, kritik uygulamalarda insan gözetimi, itiraz mekanizmaları ve geri bildirim kanallarının erişilebilirliği temel bir sorumluluk alanı olarak tanımlanıyor.

Somut bir anlayış ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Özdinç, Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri ile adalet ve kapsayıcılık, teknik sağlamlık, siber güvenlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanlarında somut bir anlayış ortaya koyduklarını belirtti.

Yapay zekayı bankacılıktan toplumsal yaşama kadar pek çok alanda dönüşümün hızını ve ölçeğini yeniden tanımlayan bir güç olarak niteleyen Özdinç, şunları kaydetti:

"Ancak bu gücün kalıcı değer yaratabilmesi, yalnızca teknolojik kapasiteyle değil, etik sorumluluk ve güçlü yönetişim anlayışıyla mümkün. Yapay zekayı hızla adapte edilmesi gereken bir araçtan ziyade sorumlulukla tasarlanan ve güvenle yönetilen stratejik bir yetkinlik olarak ele alıyoruz. Koç Topluluğu'nun köklü etik ve yönetişim kültüründen beslenen ilkelerimiz, KVKK, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile OECD, UNESCO ve ISO gibi uluslararası standartlarla uyumlu bir çerçeve sunuyor. Değişen teknolojiler, regülasyonlar ve toplumsal beklentiler doğrultusunda bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."