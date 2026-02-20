BIST 13.798
DOLAR 43,84
EURO 51,60
ALTIN 7.085,33
HABER /  EKONOMİ

Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı

Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı

Yapı Kredi, yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenli ve insan odaklı kullanımına yönelik kurumsal yaklaşımını belirleyen "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilkelerle yapay zeka yalnızca teknolojik bir yetkinlik değil, güven, sorumluluk ve toplumsal fayda ekseninde tasarlanan stratejik bir dönüşüm alanı olarak konumlandırılıyor.

Yapı Kredi'nin köklü sorumlu bankacılık anlayışının uzantısı niteliğindeki ilkeler, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik, veri gizliliği ve güvenliği gibi değerleri merkeze alıyor. Bu çerçevede banka, yapay zeka uygulamalarını bugünün operasyonel ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin toplumsal beklentilerine yanıt verecek bir perspektifle tasarlamayı amaçlıyor.

Yayımlanan ilkeler, yapay zeka sistemlerinin fikir aşamasından geliştirmeye, kullanımdan devreden çıkarılmaya kadar tüm yaşam döngüsünü kapsıyor.

Olası risklerin ve etik ihlallerin önüne geçmek amacıyla proaktif bir yaklaşımın benimsendiği ilkelerde, kritik uygulamalarda insan gözetimi, itiraz mekanizmaları ve geri bildirim kanallarının erişilebilirliği temel bir sorumluluk alanı olarak tanımlanıyor.

Somut bir anlayış ortaya koyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Özdinç, Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri ile adalet ve kapsayıcılık, teknik sağlamlık, siber güvenlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki alanlarında somut bir anlayış ortaya koyduklarını belirtti.

Yapay zekayı bankacılıktan toplumsal yaşama kadar pek çok alanda dönüşümün hızını ve ölçeğini yeniden tanımlayan bir güç olarak niteleyen Özdinç, şunları kaydetti:

"Ancak bu gücün kalıcı değer yaratabilmesi, yalnızca teknolojik kapasiteyle değil, etik sorumluluk ve güçlü yönetişim anlayışıyla mümkün. Yapay zekayı hızla adapte edilmesi gereken bir araçtan ziyade sorumlulukla tasarlanan ve güvenle yönetilen stratejik bir yetkinlik olarak ele alıyoruz. Koç Topluluğu'nun köklü etik ve yönetişim kültüründen beslenen ilkelerimiz, KVKK, Avrupa Birliği düzenlemeleri ile OECD, UNESCO ve ISO gibi uluslararası standartlarla uyumlu bir çerçeve sunuyor. Değişen teknolojiler, regülasyonlar ve toplumsal beklentiler doğrultusunda bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturması! 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması! 2 şüphelinin testi pozitif çıktı
ürkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'te ülke ekonomisine 288 milyar liralık katkı
ürkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'te ülke ekonomisine 288 milyar liralık katkı
İsrail, ramazanın ilk cumasında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi
İsrail, ramazanın ilk cumasında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması
HSK'nin İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili kararına Bakan Gürlek'ten değerlendirme
HSK'nin İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili kararına Bakan Gürlek'ten değerlendirme
Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı
Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı
Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz
Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu