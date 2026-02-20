İş Bankası İşCep'te "Maxi Kredi Asistanım"ı kullanıma sundu

Türkiye İş Bankası, İşCep'teki kişisel asistanı Maxi'ye eklediği üretken yapay zeka destekli "Maxi Kredi Asistanım" özelliğiyle, kullanıcıların kredi işlemlerini hızlı, kolay ve doğal bir etkileşimle gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kullanıcılar İşCep'teki kişisel asistanlara eklenen Maxi Kredi Asistanım ile kredi işlemlerini sohbet eder gibi doğal bir diyalog üzerinden hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası mobil bankacılık uygulaması İşCep'te yılda 11 milyon kullanıcıyla 110 milyona yakın diyalog kuran kişisel asistan Maxi, üretken yapay zekayla geliştirilip insan etkileşimine daha yakın hale getirildi.

Maxi Yatırım Asistanım, yatırımla ilgili günlük piyasa özeti, hisse fiyatları, döviz ve altın fiyatları gibi soruları yanıtlarken, Maxi Karşılama Asistanı ise bankanın ürün ve hizmetleri konusunda bilgi veriyor.

Banka, Maxi Kredi Asistanım ile İşCep'ten kredi kullanımını bir adım ileriye taşıdı. Üretken yapay zekayla uçtan uca bir kredi işleminin tamamlanabildiği uygulama olan Maxi Kredi Asistanım ile müşteriler karşılarında şube çalışanı veya temsilci varmış gibi diyalog kurarak işlemini yapabiliyor, krediye ilgili sorularına Maxi Kredi Asistanım'dan yanıt alabiliyor.

Hazır kredi limiti bulunan bireysel müşteriler, İşCep'ten gönderilen anlık bildirim aracılığıyla Maxi Kredi Asistanım'a yönlendiriliyor.

Müşterilerin kullanmayı talep ettiği kredi tutarı ve vade üzerinden taksit hesaplaması yapabilen Maxi Kredi Asistanım ile kredi kullanım işlemleri aynı ekran üzerinden doğal diyalogla, hızlı, kolay ve kesintisiz şekilde sonuçlandırılıyor.