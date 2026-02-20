ürkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'te ülke ekonomisine 288 milyar liralık katkı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2025'te ülke ekonomisine 226 milyar lira nakdi ve 62 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 288 milyar liralık katkı sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı mali bilançosunu açıklayan Türkiye Finans Katılım Bankası, güçlü sermaye yapısını sürdürdü.

Banka, yasal öz kaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre artırarak 40,5 milyar liraya ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17,23 olarak gerçekleşti.

Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları yüzde 25 artışla 235,3 milyar liraya ulaştıran banka, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı. Banka toplam aktiflerini yüzde 35 artırarak 390,4 milyar seviyesine yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Müge Öner, 2025'te katılım finans sisteminin etik ve paylaşımcı modelini reel ekonomiyle daha da bütünleştirerek başarılı bir performans sergilediklerini belirtti.

Toplamda 288 milyar liralık finansmanla milli ekonomiye doğrudan katkı sağladıklarını aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Topladığımız fonları yüzde 25 büyüterek fon kaynağımızı 235,3 milyar liraya taşıdık. Bu kaynağın önemli bir bölümünü üretim ve ticareti destekleyen yatırımların, yerli üreticilerin ve KOBİ'lerin kullanımına sunduk. Güçlü sermaye yapımız ve etkin bilanço yönetimimizle toplam aktiflerimizi yüzde 35 artırırken, katılım bankacılığının dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduk. Böylece sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı bir büyümeyi destekledik."

"Önceliğimiz, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyüme yolculuğuna değer katmaya devam etmek"

Öner, katılım bankacılığı değerleriyle uzun vadeli ilişki ve sürdürülebilir değer üretme anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, "Hızlı işlem sunmanın ötesine geçerek, bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayan, ticari müşterilerimizin ise iş modellerini uçtan uca anlayan, nakit döngülerini gerçek zamanlı destekleyen ve büyüme yolculuklarına her adımda eşlik eden akılcı çözümler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı bankacılık anlayışlarının diğer önemli yansımasını da çalışanlar tarafında gördüklerini aktaran Öner, Happy Place to Work bilim kurulu değerlendirmesi sonucunda, Katılım Bankacılığı sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine girmeye hak kazanmalarının, kendileri için en az finansal tablolardaki performansları kadar değerli olduğunu kaydetti.

Öner, çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutarak her bir çalışanın hayatına olumlu katkı sağlamanın ana hedeflerinden biri olduğunu aktararak, gelecek dönemde de en temel önceliklerinin, katılım bankacılığının sunduğu eşsiz potansiyeli daha geniş kitlelere ulaştırarak, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyüme yolculuğuna değer katmaya devam etmek olacağını vurguladı.