UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda, 4 maç yapıldı.

Alman ekibi Stuttgart, deplasmanda İskoç temsilcisi Celtic'i Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise sahasında Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya): 1-4

Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan): 2-1

