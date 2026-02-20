BIST 13.804
DOLAR 43,76
EURO 51,65
ALTIN 7.028,32
HABER /  SPOR

Domenico Tedesco'dan açıklama: Mağlubiyeti hak ettik

Domenico Tedesco'dan açıklama: Mağlubiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kadıköy'de 3-0'lık mağlubiyet ile sonuçlanan Nottingham Forest maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcının 3-0'lık mağlubiyet ile sonuçlanan karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekildeydi...

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

"Aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı."

"ÖZGÜVEN KAYBETTİK"

"Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil."

ÖNCEKİ HABERLER
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe cevabı! 'Türk gibi hissediyordum'
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe cevabı! 'Türk gibi hissediyordum'
AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Akın Gürlek'e ziyaret
AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Akın Gürlek'e ziyaret
Şili'de korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şili'de korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi
Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi
Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı
Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı
İngiltere'den sosyal medya için flaş karar! 48 saat içinde...
İngiltere'den sosyal medya için flaş karar! 48 saat içinde...
Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik
Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik
İftara yetişemeyen İstanbulluların imdadına AK Parti Gençlik Kolları yetişti
İftara yetişemeyen İstanbulluların imdadına AK Parti Gençlik Kolları yetişti
Arap ülkelerinden Trump'ın Gazze planına destek
Arap ülkelerinden Trump'ın Gazze planına destek
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde dağıldı
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde dağıldı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Dini değerlere küfürler etmişti! Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı
Dini değerlere küfürler etmişti! Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı