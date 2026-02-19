Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Orta Doğu barışından Gazze'deki yeniden inşa sürecine kadar birçok başlığa dair değerlendirmede bulundu.

Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıdaki konuşmasında Trump, Barış Kurulu'nun güç ve prestij açısından bugüne kadarki en önemli organizasyon olduğunu belirtti ve destek veren tüm ülkelere teşekkür etti.

Gazze için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydeden Trump, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak." dedi.

9 ülkeden 7 milyar dolarlık yardım sözü

Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüt ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Gazze için 2 milyar dolar ilave bağış topladığını kaydeden Trump, ayrıca Japonya'nın Gazze'nin yeniden yapılandırılması için "çok büyük" bir bağış etkinliği düzenleyeceğini belirtti.

Trump'tan Hamas'a teşekkür

Trump, Gazze'deki esirlerin cesetlerinin çıkarılması ve İsrail tarafına teslim edilmesi sürecinde Hamas'ın ciddi bir çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Hamas bu işin büyük bir kısmını yaptı ve bunun için onların hakkını vermemiz gerekir." dedi.

Hamas'ın bu konudaki çalışmaları büyük oranda yaptığını ve esirlerin geri verilmesi konusundaki sözünü tuttuğunu ifade eden Trump, bunun önemli olduğunu söyledi.

"Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek"

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ve Gazze konusunda BM ile daha yakın çalışmaları gerektiğini ve BM'nin "potansiyelinin" kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM'yi "potansiyelini tam olarak yerine getiremeyen" bir yapı olarak tanımlayan Trump, "Barış Kurulu, BM'yi denetleyecek ve düzgün bir şekilde çalıştığından emin olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, BM'nin desteğe ihtiyacı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "BM ile çok yakın bir şekilde çalışacağız. Onları geri getireceğiz. Sonunda potansiyelini gerçekleştireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk temsilcileri de, Gazze'de güvenliğin sağlanması sürecinde görev yapacak Uluslararası Barış Gücü'ne asker gönderebileceklerini dile getirdi.

Trump'tan Norveç'e Nobel esprisi

Öte yandan Trump, konuşmasında, Norveç'in bir Barış Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmayı istediğini kendilerine ilettiğini aktarırken, "Bir an Norveç'in Nobel Barış Ödülü'nü bana vereceklerini söylediklerini düşündüm." diye espri yaptı.

Trump'ın esprisi salonda gülüşmelere neden olurken, ABD Başkanı asıl amacının Nobel almak değil, insanların hayatlarını kurtarmak olduğunu ifade etti.

Gazze bağışları Dünya Bankası'nda toplanacak

Toplantıda söz alan Dünya Bankası Grubu Başkanı​​​​​​​ Ajay Banga, Gazze'deki projeler için ayrılacak paranın Dünya Bankası bünyesinde oluşturulan Gazze Yeniden İnşa ve Kalkınma Fonu'nda toplanacağını söyledi.

Banga, fonun bağışları almaya hazır olduğunu belirterek, bu sürecin en iyi standartlarla yürütülmesine yardımcı olabilmek amacıyla Barış Kurulu için Dünya Bankası'ndan bir finansal denetçi görevlendirdiklerini aktardı.

Toplantıda katılımcıların konuşmalarının ardından Trump ile bağış sözü veren ülke temsilcileri, açıkladıkları bağışlarla ilgili resmi metinlere imza attı.

Bu esnada hem bağış yapan ülkelere hem de katılımcılara bir kez daha teşekkür eden Trump, "Barış Kurulu, Gazze'deki yolu açacaktır. Gazze'yi başarının, güvenliğin ve birliğin bir örneği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Salonun dışında Filistin'e destek gösterisi

Öte yandan Barış Enstitüsü binasının dışında toplanan bir grup gösterici, Filistin lehine sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.