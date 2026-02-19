BIST 13.804
Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlar hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara'da gözaltına alınan Uludağ'ın yarın savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği açıklamada belirtildi.

