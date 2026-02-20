AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Akın Gürlek'e ziyaret

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Bakan Gürlek, ziyarete ilişkin Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Kadir Özkaya ve heyetine güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.