BIST 13.804
DOLAR 43,76
EURO 51,62
ALTIN 7.038,33
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik

Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İngiltere ekibi Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere’de oynanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"4-0, 5-0 OLABİLİRDİ"

Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." dedi.

"BU 11'İN SIKINTI YARATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

İlk 11'lerinin rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündüklerini söyleyen deneyimli hoca, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaratabileceğini düşündük." ifadelerini kullandı.

"BİZİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLMİYORDUK"

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İftara yetişemeyen İstanbulluların imdadına AK Parti Gençlik Kolları yetişti
İftara yetişemeyen İstanbulluların imdadına AK Parti Gençlik Kolları yetişti
Arap ülkelerinden Trump'ın Gazze planına destek
Arap ülkelerinden Trump'ın Gazze planına destek
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde dağıldı
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde dağıldı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Dini değerlere küfürler etmişti! Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı
Dini değerlere küfürler etmişti! Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı
Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
Fenerbahçe’ye Skriniar şoku! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe’ye Skriniar şoku! Oyuna devam edemedi
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti
Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
Bilal Erdoğan, ilk iftarını Arakanlı Müslümanlarla birlikte açtı
Bilal Erdoğan, ilk iftarını Arakanlı Müslümanlarla birlikte açtı
Bakan Fidan Trump'ın yüzüne söyledi: Gazze'ye asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan Trump'ın yüzüne söyledi: Gazze'ye asker göndermeye hazırız
Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız
Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız