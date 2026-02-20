Altın zengini illere bakın! Hangi ilde, kişi başı kaç gram düşüyor?

Altın, yüksek performansı ile yüzleri güldürdü. Özellikle son 5 yıllık dönem dikkate alındığında, 2020 yılını 455 TL’den tamamlayan gram altın, 2025’in sonunda 5.950 TL’ye kadar yükseldi.Türkiye gazetesindeki habere göre yeni yılın ilk 2 ayı da geride kalmak üzereyken, spot piyasada gram altın fiyatı 7.000 TL’ye yakın seyrediyor. Böylece 5 yılda fiyatlarda yaklaşık 14 kat artış yaşandı.