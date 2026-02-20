BIST 13.804
Bakan Gürlek sinyal vermişti: İstanbul merkezli 5 ilde 19 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 31 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

