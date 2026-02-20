BIST 13.804
Vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay'ın ataması yapıldı.

