BIST 13.804
DOLAR 43,76
EURO 51,61
ALTIN 7.018,05
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 9-15 Şubat'ta günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 9-15 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde, günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1285 uçuşla Londra Heathrow, 1203 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1167 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10. havalimanı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dini değerlere küfürler etmişti! Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı
Dini değerlere küfürler etmişti! Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir tutuklandı
Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu
Fenerbahçe’ye Skriniar şoku! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe’ye Skriniar şoku! Oyuna devam edemedi
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti
Netanayahu, İran'ı "hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle" tehdit etti
Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
Gazze'de saldırıların ilk 16 ayında yaşanan can kaybı açıklanandan 25 bin fazla
Bilal Erdoğan, ilk iftarını Arakanlı Müslümanlarla birlikte açtı
Bilal Erdoğan, ilk iftarını Arakanlı Müslümanlarla birlikte açtı
Bakan Fidan Trump'ın yüzüne söyledi: Gazze'ye asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan Trump'ın yüzüne söyledi: Gazze'ye asker göndermeye hazırız
Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız
Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj: Oynanan oyunların farkındayız
Fenerbahçe - Nottingham Forest / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Nottingham Forest / Canlı anlatım
ABD'den Türkiye mesajı! Barış için Erdoğan'a teşekkür
ABD'den Türkiye mesajı! Barış için Erdoğan'a teşekkür
Trump yönetiminin Gazze'de 5 bin kişilik askeri üs inşa etmeyi planladığı öne sürüldü
Trump yönetiminin Gazze'de 5 bin kişilik askeri üs inşa etmeyi planladığı öne sürüldü
Feci kaza! Bariyer otomobile bıçak gibi saplandı: 2 ölü
Feci kaza! Bariyer otomobile bıçak gibi saplandı: 2 ölü