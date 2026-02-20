Galatasaray Konyaspor'a konuk olacak! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Yarın saat 20.00'de başlayacak maç öncesi öne çıkan detaylar şöyle...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde 10 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 30 kez rakip fileleri havalandırırken 9 gol yedi.

Son 5 resmi maçta 20 gol attı

Son dönemde golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray, son 5 resmi maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde lig maçında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 3-1, ligde Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, toplamda 20 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Süper Lig'in en golcü takımı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 18 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor.

Ligde 22 müsabakada 55 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 4 gol fark atarak zirvede yer aldı. "Cimbom" savunma anlamında ise yediği 15 golle, Göztepe'nin (12) ardından en az gol yiyen takım konumunda.

Galatasaray, +40 averajla lig tarihinde 22. maçlar itibarıyla en yüksek gol averajını yakaladığı sezonu geçiriyor.

Icardi, gol krallığı yarışında zirveye yaklaşmaya çalışacak

Sarı-kırmızılı ekipte son lig maçında "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gol krallığı yarışında zirveye yaklaşmak için mücadele edecek.

Uzun bir sakatlıktan çıkan ve yeni yeni forma giren Icardi, ligin 22. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde 3 gol birden attı. Ligde toplamda 13 gole ulaşan 33 yaşındaki santrfor, 16 golle zirvede yer alan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile 15 gollü RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'u yakalamaya çalışacak.

Osimhen yeni seri peşinde

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de yeni bir gol atma serisi yakalamayı hedefliyor.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 olmak üzere 23 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligdeki 5 maçlık gol atma serisi 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesiyle sona eren Osimhen, Konyaspor maçında yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.

Buruk, meslektaşı Palut'a hiç yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Buruk, Başakşehir'in başında 2, Galatasaray'ın başında ise 6 kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a ise 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamını Okan Buruk'un öğrencileri kazandı.

Buruk'un takımları söz konusu maçlarda 22 kez fileleri havalandırırken, Palut'un öğrencileri 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

Galatasaray'da hücum oyuncularının yıldızı parlıyor

Sarı-kırmızılı ekipte hücum oyuncularının yüksek performansı dikkati çekiyor.

İyi geçirdiği sezonda ara transferde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, derinlikli ve geniş bir kadro yapısına ulaştı. "Cimbom" hücumda Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in haricinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Noa Lang ve Gabriel Sara'dan ciddi skor katkısı aldı.

Bu sezon yapılan resmi maçlar dikkate alındığında Icardi ve Osimhen'den 15'er gol katkısı alan Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus sekizer, Sara ve Sane altışar, Eren Elmalı 4, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Noa Lang ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer kez fileleri havalandırdı.

Sonrasında Juventus deplasmanına gidecek

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor mücadelesinin ardından 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olacak.

"Cimbom" sahasında 5-2 yendiği Torino ekibi karşısında iyi bir sonuç alarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Konyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor

Konya temsilcisi, Süper Lig'de son 12 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde son 3 puanını 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek alan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 12 müsabaka altışar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Konya temsilcisinin sahasındaki son 5 maçı beraberlikle bitti

TÜMOSAN Konyaspor, iç sahada yaptığı son 5 maçtan 1 puanla ayrıldı.

Taraftarı önünde son galibiyetini 7. haftada 2-1'lik skorla RAMS Başakşehir'i yenerek yaşayan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 8 karşılaşmayı kazanamadı. Sahasında sırasıyla Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor'a mağlup olan Konya temsilcisi, Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Göztepe maçlarından beraberlik çıkardı.

Berkan, eski takımına karşı oynayacak

Konyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Berkan, yarınki müsabakada ilk kez eski takım arkadaşlarına karşı galibiyet arayacak.