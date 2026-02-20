BIST 13.791
HABER /  SPOR

3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı. Galatasaray ve Samsunspor galibiyetle avantaj yakalarken Fenerbahçe sahasında mağlup oldu. Sonuçların ardından UEFA ülke puanı tablosu güncellendi.

Avrupa kupalarında son 16 play-off turu heyecanı yaşanırken Türk takımları haftayı iki galibiyet ve bir yenilgiyle kapattı. Alınan sonuçlar hem tur umutlarını hem de UEFA ülke puanı sıralamasındaki tabloyu doğrudan etkiledi.

Galatasaray kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek haftanın en dikkat çeken skoruna imza attı. Sarı-kırmızlılar bu farklı galibiyetle rövanş öncesi büyük avantaj elde ederken ülke puanına da önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe yenildi

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ise sahasında Nottingham Forest karşısında 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi dezavantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.

Samsunspor'dan ülke puanına katkı

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor ise deplasmanda Shkendija’yı 1-0 yenerek avantajı hanesine yazdırdı. Temsilcimiz, rövanş öncesi moral depolarken ülke puanı yarışına da katkı sundu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere – 112.352

2- İtalya – 97.017

3- İspanya – 91.109

4- Almanya – 88.188

5- Fransa – 80.212

6- Portekiz – 69.266

7- Hollanda – 66.595

8- Belçika – 61.450

9- Türkiye – 49.875

10- Çekya – 47.625

11- Yunanistan – 46.512

12- Polonya – 45.125

Takımlarımızın bu sezon ülke puanına katkıları:

Galatasaray - 16.250
Fenerbahçe - 12.000
Samsunspor - 11.125
Başakşehir - 3.500
Beşiktaş - 2.500

