Eyüpspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Eyüpspor, topladığı 18 puanla küme düşme hattında, 16. sırada bulunuyor.

Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 5-1 mağlup olan eflatun-sarılı takım, Gençlerbirliği karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Eyüpspor'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt maçta forma giyemeyecek.

Ankara temsilcisi ise çıktığı 22 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 23 puan ve averajla haftaya 11. basamakta giriş yaptı.

