NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Charlotte Hornets'ı 105-101 yendi. Milli oyuncu Alperen Şengün maçta 13 sayı attı.

Spectrum Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 13 sayı ve 7 asist Kevin Durant ise 35 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı kaydedererek takımını sezonun 34. galibiyetine taşıdı.

Bu sezon 30. mağlubiyetini yaşayan Hornets'de Grant Williams 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brandon Miller 17 sayıyla maçı tamamladı.

76ers evinde kaybetti

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde Atlanta Hawks'a 117-107 kaybetti.

Philadelphia 76ers'da Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt kaydederken Andre Drummond, 10 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20, Kelly Oubre ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Hawks'da Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken CJ McCollum 23 ve Dyson Daniels ise 15 sayı kaydetti.

